Minacciò con coltello Tony Margiotta ma con la prescrizione evita la condanna.

Strattonò e minacciò, brandendo un coltello, l'ex parlamentare Tony Margiotta – all'epoca sua datore di lavoro in una pizzeria – ma l'imputato se l'è cavata con un nulla di fatto. L'episodio si verificò il 15 ottobre 2019 e stando ai calcoli di Pf e difesa la prescrizione è maturata già a fine maggio 2023. Il Giudice Vico Valentini non ha potuto far altro che prenderne atto, pronunciando una sentenza liberatoria e dichiarando la contestuale estinzione del reato.

