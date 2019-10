Minicar sbanda sulla Super, donna trasportata in ospedale per un trauma toracico

Le immagini dell'incidente

Incidente attorno alle 13.00 di oggi sulla Superstrada, nella corsia discendente del tratto di Borgo Maggiore. Una donna di 44 anni, forse a causa dell'asfalto scivoloso, ha perso il controllo della sua minicar pochi metri prima dell'incrocio con via Ca' dei Lunghi, scontrandosi con il guard rail. Nessun'altra auto è stata coinvolta nel sinistro. La donna è stata trasportata in ospedale dall'ambulanza. Dopo gli accertamenti, le è stato evidenziato un lieve trauma toracico: la prognosi è di 8 giorni. Sul posto, per ricostruire l'accaduto, la Polizia Civile.