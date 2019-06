Miramare: motociclista si scontra con un auto sammarinese

Incidente sul lungomare di Miramare di Rimini, all'altezza della Colonia Bolognese di fronte alla pista Go-Kart Rimini. Coinvolti una Golf targata San Marino e una moto di grossa cilindrata con targa italiana.

La Golf, provenendo da Riccione, si accingeva a svoltare a sinistra nel parcheggio della pista. Proprio in quel momento è giunta la moto che, procedendo da Rimini in direzione Riccione, non è riuscita ad evitare l'impatto.

Il motociclista è stato trasportato in ospedale. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi.