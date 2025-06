LIETO FINE Monte Colombo, 12enne scomparso ritrovato a San Marino

Monte Colombo, 12enne scomparso ritrovato a San Marino.

E' stato ritrovato a San Marino il ragazzino 12enne scomparso a Monte Colombo. Il minore aveva salutato ieri e genitori per uscire con gli amici. Poi più nessuna notizia. Il cellulare era spento ed è aumentata ovviamente la preoccupazione dei genitori. Per ritrovarlo si è subito attivata l'intera comunità. Il ragazzino, con sindrome autistica, è stato poi ritrovato sul Titano, in centro storico mentre mangiava mandarini, in base a quanto si apprende un po' disorientato ma in salute.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: