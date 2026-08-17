INDAGINI IN CORSO Montecchio, daini escono dai recinti attraverso un buco nella rete: possibile atto doloso Dei quattro animali che nella notte erano scappati, due sono stati già recuperati: ma c'è apprensione per la sorte di due giovani esemplari

Ci sarebbe un atto doloso, forse una bravata, dietro la fuga, nella notte, di quattro daini dal loro recinto al parco di Montecchio: gli animali sono usciti attraverso un buco aperto nella rete, riversandosi nel bosco circostante. A scoprire l’accaduto, i volontari dell’APAS, all’arrivo in mattinata: “Abbiamo visto una daina, una femmina adulta, che era libera fuori dai recinti, per cui ci siamo attivati subito. Siamo riusciti subito a riportarla dentro perché ci conosce ed è delle due la più mansueta. Poi ci siamo accorti che ne mancavano altre tre. Nel frattempo abbiamo cercato e trovato il buco nella rete che era stato fatto. C'era già un piccola apertura, è stata allargata proprio per farli passare. Siamo riusciti a riportare dentro un’altra femmina adulta, ma le due giovani femmine sono ancora fuori, per il momento sarà difficile riportarle dentro”, racconta Alessandro Capicchioni, uno dei volontari.

L’apprensione è alta, anche se le due giovani daine sono ancora nella zona perché non si allontanano dalle loro madri. Sono però animali nati e cresciuti in cattività, non abituati alla vita in libertà, e potrebbero incontrare anche diversi pericoli, uno su tutti i lupi. Sono in corso intanto le indagini della Guardia di Rocca con le Guardie Ecologiche sulle dinamiche di quanto accaduto. Il buco da cui sono usciti i daini, ora già riparato dall’Azienda dei Lavori Pubblici, è stato creato allargando una precedente piccola apertura. Una telecamera di sorveglianza nelle vicinanze del parco avrebbe ripreso un veicolo nella zona nella tarda serata di domenica, ma non si esclude che la rete sia stata danneggiata nei giorni precedenti.

Già nel 2020 i daini del parco di Montecchio erano usciti dai loro recinti a causa di un cedimento della rete nel corso di alcuni lavori di manutenzione: allora tutti e nove gli animali fuoriusciti erano stati recuperati e riportati al parco in ottima salute. La speranza è che anche questa fuga possa avere un lieto fine.

Nel servizio l'intervista ad Alessandro Capicchioni, volontario APAS

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