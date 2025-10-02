TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:18 Ottobre Rosa 2025: ecco le iniziative in territorio 18:16 Aneddoti, applausi e sicurezza: show alla conferenza stampa di Rallylegend 17:42 7 ottobre, è nuovo sciopero generale a San Marino
  1. Home
  2. News
  3. Cronaca

Montecopiolo, 29enne residente a San Marino precipita dal ponte sul Conca

Il corpo senza vita del giovane, identificato come M. V., è stato rinvenuto giovedì mattina

2 ott 2025
Foto: Google Maps
Foto: Google Maps

Tragedia a Montecopiolo. Un giovane di 29 anni, residente a San Marino, è precipitato dal ponte sul fiume Conca, a circa tre chilometri di distanza da Villagrande. Il corpo senza vita (M.V. le iniziali del giovane) è stato recuperato giovedì mattina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Gli approfondimenti sono in corso, ma dalle prime informazioni tutto lascia presumere si sia trattato di un gesto volontario avvenuto, sembra, mercoledì sera. Il 29enne non ha lasciato messaggi scritti e non sono stati lasciati veicoli incustoditi vicino al luogo del fatto. Il corpo è stato trasportato all'Ospedale di Novafeltria per i necessari approfondimenti. Il ragazzo aveva diversi parenti che vivono nella zona, al confine tra Emilia-Romagna e Marche.



Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cronaca