Montecopiolo, 29enne residente a San Marino precipita dal ponte sul Conca

Tragedia a Montecopiolo. Un giovane di 29 anni, residente a San Marino, è precipitato dal ponte sul fiume Conca, a circa tre chilometri di distanza da Villagrande. Il corpo senza vita (M.V. le iniziali del giovane) è stato recuperato giovedì mattina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Gli approfondimenti sono in corso, ma dalle prime informazioni tutto lascia presumere si sia trattato di un gesto volontario avvenuto, sembra, mercoledì sera. Il 29enne non ha lasciato messaggi scritti e non sono stati lasciati veicoli incustoditi vicino al luogo del fatto. Il corpo è stato trasportato all'Ospedale di Novafeltria per i necessari approfondimenti. Il ragazzo aveva diversi parenti che vivono nella zona, al confine tra Emilia-Romagna e Marche.