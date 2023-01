Montecopiolo, ancora senza esito le ricerche della donna scomparsa durante la tormenta di neve

A Montecopiolo, nel riminese, proseguono le ricerche della donna di 65 anni dispersa nella tormenta di neve e di cui non si hanno più notizie da domenica. Le ricerche sono coordinate dalla Prefettura ed impegnano Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Carabinieri, Guardia di Finanza con un elicottero e volontari. La donna, psicologa di professione, vive da sola in una casa isolata che aveva sistemato per accogliere cani e gatti. La sua auto è stata ritrovata sepolta dalla neve. E' questo sicuramente il capitolo più angosciante di questa ondata di maltempo che ha investito la zona e che presenta però altri fronti aperti, per quanto in via di risoluzione.

In alta Valmarecchia i dati aggiornati da Enel sulle interruzioni della rete elettrica, danno conto di un ampio ripristino. Squadre di Vigili del fuoco sono al lavoro per la rimozione di alberature cadute e accumuli di neve nei pressi delle abitazioni.

Sul fronte viabilità la situazione, dal momento che non nevica da lunedì, è stata ristabilita quantomeno nei collegamenti principali. Criticità vengono ancora registrate a Montescudo, Montecolombo, San Leo e Montegrimano con strascichi soprattutto relativi ad interruzione di energia elettrica e frane.

Sulla costa, dopo la pioggia intensa di questi giorni, la situazione è in miglioramento. Secondo il presidente dell'ordine dei geologi Paride Antolini tuttavia serve una attenta analisi perché è in pericolo l’assetto costiero: "Questi processi associati al riscaldamento globale mettono in pericolo i fragili sistemi costieri minacciati da processi naturali e attività umane".