Montecucco: tir bloccato per ore in Strada Prima Gualdaria

Un tir è rimasto bloccato per alcune ore lungo Strada Prima Gualdaria, nel tornante sottostante Montecucco, al confine fra i castelli di San Marino Città e Chiesanuova. Si tratta di una strada caratterizzata da stretti tornanti in cui vige il divieto di transito per i mezzi pesanti ma, nonostante ciò, l'autoarticolato ha tentato ugualmente il transito in direzione Chiesanuova. Per sbloccare la situazione è intervenuta la Polizia Civile, che ha trainato il mezzo in direzione monte con l'utilizzo di una pala meccanica di una ditta privata. Non è la prima volta che un mezzo pesante rimane bloccato lungo il tratto di strada.



