Montegiardino piange la scomparsa della maestra Maria.

E' il castello più piccolo della Repubblica, proprio per questo, la scomparsa della storica maestra della scuola elementare rappresenta un lutto per tutta la comunità. Montegiardino ricorda Maria Faetanini, come 'riservata, disponibile, generosa', si legge nel profilo facebook del castello. "È stata per numerose generazioni di bambini e per le loro famiglie un punto di riferimento. In questo lungo cammino non si è mai limitata ad insegnare, ma, accompagnando i suoi studenti, ha trasmesso la sua passione per la scuola". Porgendo poi le condoglianze alla famiglia.

