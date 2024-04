MORTALE Mortale sulla superstrada: identificato l'investitore, rischia l'omicidio stradale Il 37enne ancora in osservazione nel reparto di degenza breve dell'Ospedale di Stato, dove si trova anche una famigliare della vittima, svenuta dopo essere passata sul luogo dell'incidente

La Repubblica si stringe attorno alla famiglia di Stefano Michi, il 62enne sammarinese investito nella mattinata di ieri mentre stava entrando dal confine di Dogana in sella alla sua bici. Anche sui social il cordoglio della comunità, a partire dal Segretario alla Cultura Andrea Belluzzi, con il quale condivideva la passione del ciclismo.

Ma Stefano Michi non era solo uno sportivo: amava mettersi in gioco anche come artista. In occasione del Natale di tre anni fa, l'avevamo intervistato per farci raccontare come aveva realizzato dei particolari presepi in casa sua.

Intanto proseguono le indagini della polizia stradale italiana, competente territorialmente. Già identificate le parti coinvolte – fanno sapere dalla questura -: alla guida dell'auto che ha investito il ciclista c'era un sammarinese di 37 anni, le cui iniziali sono A. F. E' stato rintracciato dopo un'ora dall'incidente dalla Polizia Civile: aveva parcheggiato sotto casa e si era sentito male, rimanendo seduto privo di sensi nella propria vettura. L'uomo, dopo gli esami di rito, è ancora in osservazione nel reparto di degenza breve dell'ospedale di Stato.

Nel nosocomio si trova ricoverata anche una famigliare della vittima. Passata poco dopo l'incidente, ha riconosciuto la bicicletta ed è svenuta. Caduta che le ha procurato una frattura.

L'auto è stata posta sotto sequestro e ora spetterà alle autorità italiane chiedere tramite rogatoria di poter fare gli accertamenti del caso sul veicolo. La dinamica dell'incidente resta ancora da chiarire. Tra i reati ipotizzabili, nel peggiore dei casi, ci sono l'omissione di soccorso e l'omicidio stradale.

La prefettura potrebbe stabilire fin da subito la sospensione della patente, che il tribunale dovrebbe poi confermare o annullare. In questo caso il sammarinese potrebbe guidare solo dentro i confini del Titano.

