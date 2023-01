Morte Antonelli: al via il processo a Pistoia

È iniziata la prima udienza al Tribunale di Pistoia in merito alla morte del sammarinese Michael Antonelli, giovane promessa del ciclismo scomparso prematuramente all'età di soli 22 anni il 3 dicembre 2020 per insufficienza respiratoria causa Covid dopo due anni di sofferenza. Le sue condizioni erano già gravi dopo la terribile caduta avvenuta da un'altezza di una ventina di metri avvenuta durante la 72esima edizione della Firenze-Viareggio. Il Corriere Romagna riporta che "sul banco degli imputati per rispondere dell'accusa di omicidio colposo siedono Rodolfo Gambacciani 71 anni, di Prato, quale direttore di gara e Gian Paolo Ristori, 82 anni, di Firenze, presidente della società organizzativa". In aula erano presenti i genitori e il fratello di Antonelli, che si sono costituiti parti civili. "Il giudice dovrà pronunciarsi sulla richiesta di Unipol e Lloyd (chiamate in giudizio dalle parti civili) di essere estromesse dal dibattimento". L'accusa, rappresentata dal PM Leonardo De Gaudio, contesta ai due imputati di "non aver adottato le necessarie cautele soprattutto nel tratto di discesa del Monte Oppio". La prossima udienza è fissata al 14 marzo.