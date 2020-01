Morte Bianchi: la veglia funebre a Borgo. Domani i funerali l'Agecs saluta il capo storico, e sui social tanti post "Pietro un grande esempio di umiltà e devozione"

Morte Bianchi: la veglia funebre a Borgo. Domani i funerali.

Il mondo sindacale e del volontariato piange la scomparsa di Pietro Bianchi, morto a 88 anni. "Maestro di umanità" lo ha ricordato la Cdls. Questa sera la veglia funebre alle 20.00 nella chiesa di Borgo Maggiore. Domani il corteo funebre partirà alle 14.30 dall'Ospedale per raggiungere la parrocchia del santuario del Michelucci per la cerimonia funebre. In seguito la sepoltura nel cimitero di Montalbo.

E tante, in queste ore, sono state le attestazioni di affetto.

Su facebook tante le attestazioni di affetto, a cominciare dall'Associazione Guide Esploratori Cattolici Sammarinesi ne ricorda il passato "capo scout storico che ha donato il proprio servizio con onore e rispetto verso la Promessa Scout. Vogliamo ricordarlo con queste parole di Baden Powell che crediamo lo rappresentino pienamente, sia nel servizio, che nella vita: "Mentre vivete la vostra vita terrena, cercate di fare qualche cosa di buono che possa rimanere dopo di voi. E ricordate che essere buoni è qualche cosa, ma che fare il bene è molto di più".

E ancora si legge nei post: "Una grande perdita per il Paese" "Pietro un grande esempio di umiltà e devozione".

I più letti della settimana: