Morte Chezzi: il dolore della Repubblica per la scomparsa di un 'artista delicato'

Sarà effettuata nel pomeriggio l'autopsia sul corpo di Alberto Rino Chezzi, deceduto domenica, su disposizione del medico che ne ha constatato il decesso.

Intanto un intero Paese piange la sua scomparsa. "San Marino perde un artista delicato, professionista, impegnato nelle istituzioni". È un ricordo personale e commosso quello di Andrea Belluzzi, "L’Universita’ di San Marino lo ricorda come Presidente del Collegio Sindacale. Ora che non ci sei più, scrive sui social il segretario alla Cultura, quelle ali che spesso hai interpretato nelle tue opere, ci serviranno per volare col pensiero e ritrovarti".

Alberto Rino Chezzi si era candidato come indipendente nel Pdcs, alle politiche del 2019, perché "L’arte e gli artisti, a San Marino, possono dare un contributo importante per il buon governo della collettività prendendo coscienza del loro ruolo per il conseguimento del bene comune: una responsabilità per ognuno".

Profondamente scosso l'Ordine dei Commercialisti di San Marino: "Sapeva unire l’impegno professionale con la passione artistica, valorizzando entrambe le attività con originalità e sensibilità; apprezzato da tutti per il lavoro che portava avanti e perché non si risparmiava neanche nei momenti ludici.

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, esprime cordoglio per la scomparsa di Alberto Rino Chezzi, del quale ha apprezzato competenza e sensibilità nel ruolo di Sindaco Revisore nell'ambito del Consiglio dell'Università.



Lo ricorda l'Unione sammarinese giornalisti e fotoreporters, di cui era presidente: "Forte il suo impegno nella tutela della libertà di informazione, del diritto di cronaca e di critica". "Era un amico di tutti noi", lo ricorda la Consulta per l'Informazione, "La sua disponibilità, il suo talento, la grande generosità facevano di Alberto un compagno di viaggio ideale per umanità e preparazione". Il Consiglio dell'Autorità Garante per l'Informazione ricorda di avere recentemente audito in una delle proprie sedute il presidente Chezzi, di cui aveva apprezzato le doti di propositività è l'appassionato impegno nella rappresentanza dell'Unione Sammarinese GIornalisti e fotoreporter.

Sentimenti di grande dolore, espressi anche dal direttivo della Associazione Sammarinese Stampa Sportiva.

L'Istituto Sicurezza Sociale ricorda l’incarico che ricopriva al suo interno, quale presidente del collegio sindacale. "Ruolo che ha svolto più volte nel corso degli anni e a cui ha sempre dedicato profondo impegno, come nell’ultima riunione del Comitato Esecutivo, dimostrando sempre un grande spirito di servizio per l’incarico pubblico e agendo con particolare zelo e profonda attenzione per le tematiche di salute".

“Siamo profondamente addolorati per la morte del caro Alberto – scrive l'Associazione San Marino Italia – una persona a tutti noi nota per la sua generosità e disponibilità, ci lascia un grande vuoto”.

Via social anche il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin. "Ora che ci hai lasciato, ora che non ci sei più tutto è diverso ma niente potrà cambiare l’affetto che ci legava e la nostra amicizia resterà sempre viva così come vivo resterà il desiderio di poterti riabbracciare ancora, scrive, lasci un vuoto profondo in tutti noi e assieme proseguiremo il cammino intrapreso. Comitato Sammarinese Pierre De Coubertin – CSPC

Tra i fondatori della Cooperativa 3 Arrows, che lo ricorda "amico sincero, con anima e cuore enormi, amava definirsi un artista con l’hobby del commercialista. Ma si sa, dietro ogni battuta c’è un fondo di verità spinta dal sogno che continuerà a vivere in tutta la sua potenza attraverso le tue opere, attraverso il neo-simbolismo di Ciaccaezetazetai".