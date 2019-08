Morte Forcellini: la San Marino for the Children, "Ciao Marino, sei stato un esempio per tutti noi"

Sarà celebrata questa sera alle 20.30 a Valdragone, nel Santuario del Cuore Immacolato di Maria la veglia di preghiera in ricordo di Marino Angelo Forcellini, scomparso all'età di 80 anni. Sempre a Valdragone domani alle 15 i funerali.

"Ciao Marino, sei stato un esempio per tutti noi - lo ricorda la San Marino for the Children di cui era presidente - Tanti Marino sono stati i valori che hai vissuto e che hai condiviso con noi. Con la tua meravigliosa moglie Tosca ci hai mostrato i volti più belli che può avere una famiglia; quell'amore che ha sempre dato vita, accoglienza, dono di sè , superando difficoltà insuperabili. Con la tua laboriosità hai dato testimonianza di quella tenacia ed umiltà che hai instancabilmente speso sopratutto per difendere la vita dei più poveri e sopratutto dell'infanzia più povera. Con la tua bontà, la tua allegria , le tue storie sempre così divertenti, tutto resterà dentro di noi. Certo Marino questo distacco sarà davvero doloroso , ma questa storia non si interrompe qui. Ti rincontreremo Marino nello spirito dei valori che hai saputo vivere , mostrare e consegnare con la tua vita. E ti rincontreremo Marino negli sguardi dei bambini dello Zambia e del Malawi , che ci hai insegnato ad amare come nostri figli".