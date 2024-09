Morte Stefano Ugolini: sabato l'ultimo abbraccio a Domagnano

Morte Stefano Ugolini: sabato l'ultimo abbraccio a Domagnano.

Sabato pomeriggio la comunità sammarinese si riunirà per dare un ultimo saluto a Stefano Ugolini, presidente della Federazione Balestrieri di San Marino. Un corteo con parenti e amici partirà alle 14:45 dalla casa della famiglia e proseguirà verso Piazza Filippo da Sterpeto, a Domagnano, dove ci sarà un momento di commiato presso la Casa del Castello a partire dalle 15.

A ricordare Ugolini anche il vicepresidente della Federazione Balestrieri Mirco Battazza. "Carissimo amico mio e mio presidente, - scrive sui social - potrei scrivere un fiume in piena di cose che ci riguardano, ci hai lasciato troppo presto ma rimarremo a nostro modo in contatto. Questa foto ti raffigura perfettamente, fiero di essere un balestriere con in mano le tue creazioni che sono state realizzate con le donazioni di un’altro balestriere Italo Polidori deceduto alcuni anni fa. Ti abbraccio ovunque tu sia".

