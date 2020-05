LUTTO Morte Terenzi: questa sera il rosario, domani i funerali

Questa sera alle 20 in piazza Bertoldi a Serravalle ci sarà la recita del rosario in onore di Gianfranco Terenzi, scomparso lo scorso 20 maggio per un incidente presso la sua azienda. Di ieri la decisione della famiglia di celebrare esequie pubbliche. L'ultimo saluto, sempre in piazza a Serravalle è fissato per domani, martedì 26, alle 15.00. In osservanza delle disposizioni in ambito sanitario, sarà necessario indossare la mascherina e rispettare le regole di distanziamento sociale.



