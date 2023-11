Morti e dispersi per il maltempo in Toscana, a San Marino allerta per vento forte Particolarmente colpita la zona del Pratese, dove sono stati totalizzati 200 millimetri di pioggia, e nel Mugello, nella città metropolitana di Firenze

Sei morti in Toscana per il maltempo, mentre anche oggi l'Italia è in allerta per le forti piogge e il vento in molte parti d'Italia, con la perturbazione, partita da nord, che si sposta verso il centro della penisola. Le vittime sono una donna di 84 anni morta per un malore mentre spalava acqua fuori dalla sua abitazione e un uomo di 85 trovato riverso in acqua nella sua abitazione allagata. Entrambi erano a Montemurlo, tra i comuni del Pratese più colpiti, mentre il terzo era a Rosignano, nel livornese.

Sono scese a tre le persone che risultano invece disperse in provincia di Firenze, come rende noto la Protezione civile della Città metropolitana. Risultano disperse tra Vinci e Lamporecchio, dove un uomo è stato trovato morto. A darne notizia la prefettura di Firenze. Mentre proseguono le ricerche della moglie. Allagato l'ospedale di Pontedera. Il governatore della Toscana, Giani, ha comunicato lo stato d'emergenza.

"Il sopralluogo in città è stato uno shock. Una botta nello stomaco, un dolore che ti fa venire da piangere”. A riferirlo sui propri canali social, il sindaco di Prato, Matteo Biffoni. “Ma dopo una serata e una notte di devastazione – continua - ci tireremo su le maniche per pulire, sistemare e riportare alla normalità la nostra città".

In Emilia-Romagna sotto osservazione soprattutto i fiumi. Diversi i corsi d'acqua ad aver superato la soglia di allerta rossa, ma non si segnalano esondazioni importanti.

A farla da padrone in Romagna e a San Marino è stato soprattutto il vento. Nella serata di ieri sul Titano si sono registrate raffiche fino a 86 chilometri orari, diminuite notevolmente nella notte, per poi riprendere dalle prime ore del mattino. Diversi gli interventi della sezione antincendio della Polizia civile. Nella prima serata di ieri un grosso albero è caduto a Chiesanuova, in via Bentivegna della Valle, vicino al campo da rugby, ostruendo completamente la strada.

