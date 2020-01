Morto il nutrizionista divulgatore Pietro Migliaccio Ospite di 'Serenissima' nel 2015 ci aveva parlato del rapporto tra Cibo e Mente

Morto il nutrizionista divulgatore Pietro Migliaccio.

E' morto a Roma a 86 anni il nutrizionista Pietro Antonio Migliaccio, volto noto della televisione e docente in Scienza dell'alimentazione. La notizia è stata resa nota sul sito del suo studio medico. Specialista in Gastroenterologia, presidente emerito della Società italiana di Scienza dell'Alimentazione aveva infatti partecipato a numerose trasmissioni come divulgatore. Era fra i massimi esperti in Italia di nutrizione e sostenitore della dieta Mediterranea, contro gli eccessi delle diete estreme.

Era stato ospite di San Marino Rtv nel programma 'Serenissima' del 2015 dedicato al rapporto tra cibo e mente. "Saluto un grandissimo amico di una vita e un attento spettatore dei nostri programmi", dice il Dg Carlo Romeo. La vicinanza di tutta la San Marino Rtv alla famiglia.

Nato a Catanzaro nel 1934, Migliaccio, per oltre 25 anni, è stato ricercatore dell'Istituto nazionale della Nutrizione. Fra le sue cariche Laureato a Roma presso l'Università La Sapienza in Medicina e Chirurgia; Libero Docente in Scienza dell'Alimentazione e Specialista in Gastroenterologia; esperto in Auxologia. Da anni svolgeva a Roma la professione di Nutrizionista e Dietologo Clinico e attività didattica presso varie Università italiane partecipando a conferenze e seminari. Per la sua notorieta' era stato anche imitato da Fiorello, provocando il divertimento dello stesso scienziato.

