DOGANA Mostra la pistola a un automobilista: residente a San Marino fermato dalla GdR Dopo un diverbio stradale sulla Super, un uomo mostra un'arma per intimidire un automobilista. Scatta la caccia all'uomo delle forze dell'ordine sammarinesi

Momenti concitati nel tardo pomeriggio di giovedì a Dogana bassa. La Questura di Rimini ha chiesto la collaborazione delle forze dell'ordine sammarinesi, allertando la Centrale operativa interforze, per controllare un'auto su cui, secondo una segnalazione, vi sarebbe stato un soggetto armato.

Dopo un diverbio fra automobilisti avvenuto sul tratto italiano della Superstrada Rimini-San Marino, un uomo residente sul Titano avrebbe mostrato una pistola dall'interno dell'auto per, presumibilmente, intimidire il secondo conducente che però ha subito chiamato la Polizia.

Appena entrato in territorio, la vettura – una BMW – è stata intercettata alle 18:45 in via Consiglio dei Sessanta, davanti all'ingresso del parco Ausa, da una pattuglia della Guardia di Rocca, in concomitanza con una della Gendarmeria. Ne è conseguito un controllo piuttosto impressionante per i residenti che hanno assistito alla scena: fermo con le sirene, ordini impartiti col megafono e armi spianate.

All'interno dell'auto, come da segnalazione, è stata trovata un'arma a basso potenziale, ossia una pistola ad aria compressa. Le pratiche di rito sono state espletate al comando di Dogana della Guardia di Rocca dove l'uomo, per quanto di competenza per le forze dell'ordine di San Marino, è stato sanzionato per trasporto abusivo d'arma che è stata poi sequestrata. Una posizione, quella del residente, anche al vaglio della Polizia di Stato che nei suoi confronti potrebbe sfociare in una denuncia per minacce aggravate.

