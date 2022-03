Moto contro auto a Montalbo, ferite lievi per il motociclista

Incidente nella tarda mattinata di martedì a Montalbo. Una moto, condotta da un sammarinese di 44 anni, si è scontrata con una Fiat Sedici, targata San Marino, che stava uscendo da Viale del Cimitero per immettersi in Viale Campo dei Giudei. Per precauzione il motociclista è stato trasportato all'Ospedale di Stato. Per fortuna, non ha riportato ferite serie: tre i giorni di prognosi. Sul posto una pattuglia della Gendarmeria per ricostruire la dinamica.

