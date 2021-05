Movida: nessuna notizia di episodi incresciosi durante la notte. Capillari i controlli

Movida in sicurezza, a quanto pare – in Repubblica -, nella nottata di sabato; nessuna notizia di episodi incresciosi. E questo grazie ai capillari controlli dei Corpi di Polizia. Azione sinergica, quella di Gendameria, Polizia Civile e Guardia di Rocca, per garantire la piena applicazione delle misure disposte dal recente decreto in materia di ordine pubblico. Una decina le pattuglie in azione fra le 7 di sera e le 7 di mattina. Posti di blocco, ad esempio, a Dogana, con l'utilizzo di etilotest; e massima attenzione al rispetto del coprifuoco per i non residenti. Dopo i già buoni risultati – in termini di sicurezza – riscontrati nello scorso weekend, il trend sarebbe in miglioramento. Significativo – pare - l'afflusso di persone nei locali; seppur non così ingente come in altre occasioni. Ad influire, forse, anche il meteo incerto.