Mulazzano: scontro frontale fra due auto.

Scontro frontale nella sera in strada Monte Olivo a Mulazzano, a circa 5 km dal confine sammarinese. Per ragioni da accertare due auto, di cui una targata San Marino, si sono scontrate. Sul posto è intervenuto il Pronto Soccorso. Nessuna conseguenza grave per i conducenti.





