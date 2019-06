Multato ciclista a Fiorentino, procedeva appaiato ad un altro

I ciclisti, i ciclomotoristi e i motociclisti “devono procedere su unica fila e avere libero l’uso delle mani e delle braccia, debbono reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una sola mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non devono procedere sollevando la ruota anteriore”. Così riporta l'articolo 52 del Codice della strada di San Marino e a questo ha fatto riferimento una pattuglia della Polizia Civile che, verso mezzogiorno, ha fermato e multato un ciclista sammarinese che stava procedendo a Fiorentino, in via Impietrata, in direzione Città, affiancato ad un amico. In questi casi la sanzione prevista è di 50 euro. Il ciclista l'ha presa con ironia, postando la multa su Facebook, corredandola di emoticon sorridenti.