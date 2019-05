Murata: motociclista sammarinese viene investito da un daino

Brutta avventura questa mattina per un quarantenne sammarinese. Mentre procedeva con la sua moto, è stato letteralmente investito in prossimità dell'incrocio di Murata da un daino che lo ha sbalzato sull'asfalto procurandogli la rottura della clavicola. È stato dimesso dall'ospedale con 30 giorni di prognosi.

Non sono nuovi a San Marino incidenti che vedono coinvolti animali selvatici. Si tratta per lo più di scontri di auto con daini, cinghiali e caprioli. Più rari, invece, quelli con moto o scooter. In questo caso, poi, pare che il mezzo non abbia subito grandi danni. Ad essere colpito, infatti, è stato proprio il motociclista.