INCIDENTE STRADALE Murata, scontro tra un’Audi e una Panda: l'auto si ribalta a lato della carreggiata Gli occupanti dell'auto sono stati trasportati all'Ospedale di Stato

Murata, scontro tra un’Audi e una Panda: l'auto si ribalta a lato della carreggiata.

Brutto incidente ieri sera poco prima delle 20.00 in Via Impietrata, zona Pianacci, per fortuna senza gravi conseguenze. Urto violento tra una Fiat Panda, immatricolata a San Marino, che sopraggiungeva in direzione Fiorentino – Murata e un’Audi con targa italiana che usciva dal parcheggio di un bar. All'origine del sinistro probabilmente una mancata precedenza, causando il cappottamento della Panda. A bordo due occupanti: il conducente ed un minore (padre e figlio), soccorsi dai sanitari sul posto, e in seguito trasportati all'ospedale di Stato. Per entrambi solo ferite lievi, ne avranno per 7 giorni. Traffico inizialmente bloccato: l'incidente ha causato lunghe file di auto. La Polizia Civile si è occupata dei rilievi.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: