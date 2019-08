"Mutui sospetti": "passo indietro" di Marco Perotti e Tiberio Serafini. Il nuovo DG di BAC è Dario Mancini

Terremoto, nel management di Banca Agricola Commerciale, a seguito dell'ormai nota vicenda dei finanziamenti concessi al senatore Armando Siri ed alla TF Holding s.r.l..

Il Direttore Generale di BAC, Marco Perotti, ed il suo vice - Tiberio Serafini – hanno rinunciato infatti alle rispettive cariche; con “lo scopo – è stato detto – di tutelare la loro posizione personale” ed “evitare ogni strumentalizzazione ed ogni possibile pregiudizio a carico della banca”. Un “passo indietro” reso noto da un comunicato diffuso in mattinata dall'istituto di credito sammarinese, che “ha accolto la rinuncia alle cariche”, ringraziando i due dirigenti “per la sensibilità dimostrata”.

Il CdA di Banca Agricola Commerciale ha nominato, come nuovo Direttore Generale, Dario Mancini: già DG di Carisp dal novembre del 2017 al maggio di quest'anno; quando il suo rapporto con Cassa venne “interrotto”. BAC parla di Mancini come di “una figura di primario rilievo nel panorama bancario”.

Il “patron” dell'istituto, Ambrogio Rossini – da noi contattato in mattinata –, afferma che Perotti e Serafini avevano già messo a disposizione il loro mandato dal momento in cui l'”affaire Siri” balzò agli onori della cronaca. E che si è atteso fino ad oggi poiché era necessario individuare un sostituto alla direzione. Da qui l'ufficializzazione del nome di Mancini, al termine di un consiglio di amministrazione straordinario svoltosi in mattinata.

Tutto ciò mentre si attende l'uscita di una nuova “tranche” dell'inchiesta de l'Espresso, in edicola domani, riguardante un presunto terzo prestito sospetto, questa volta di 200.000 euro, di cui BAC non avrebbe fatto cenno, e che sarebbe stato scoperto solo di recente dalle autorità di vigilanza dopo una segnalazione a BCSM. Finanziamento che l'Espresso ritiene collegato a Domenica Ferragù: la consulente veronese che avrebbe presentato alla BAC Armando Siri facendogli ottenere un mutuo da 750.000 euro.