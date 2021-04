Nascondeva marijuana negli slip: 33enne di San Marino denunciato dalla Polizia

Nella serata di ieri, una volante della Polizia di Stato è stata allertata dai condomini di uno stabile del Riminese per segnalare la presenza di una persona intenta ad arrampicarsi sul balcone. Fermato e identificato, l'uomo – 33enne di San Marino – si è giustificato dicendo di voler raggiungere l’appartamento di un'amica, al momento assente. E spontaneamente ha consegnato agli agenti della marijuana che aveva con sé, ma, dopo una perquisizione personale, la Polizia ha trovato un sacchetto con altri 40 grammi di “erba” che l'uomo aveva nascosto negli slip. Ora dovrà rispondere del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Su di lui – è stato poi appurato – gravavano già provvedimenti restrittivi, come il divieto di partecipare a manifestazioni sportive - il cosiddetto Daspo -, procedimenti penali pendenti per reati contro la persona e varie contravvenzioni amministrative.

