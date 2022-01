MERCATINI Natale delle Meraviglie al termine. Soddisfatto il segretario Pedini Amati: "Abbiamo registrato ottimi numeri"

Le casette di legno nel centro di San Marino chiudono le ante. Il "Natale delle Meraviglie", inaugurato il 27 novembre, è giunto al termine. Tanti i visitatori saliti sul Titano per godersi l'atmosfera dei mercatini tradizionali, con iniziative e attrazioni dedicate alla famiglia, come la Cosplayfania, che ha visto sfilare i personaggi dei cartoni animati e del fantasy. Ce n'era per tutti i gusti: comprare i regali, assaggiare pietanze o pattinare sul ghiaccio. E ovviamente, non poteva mancare il presepe. "E' andata bene - ha commentato il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati -: i numeri ci dimostrano che il Natale è riuscito. E' stata una sfida, perché il primo bando era andato deserto, ma poi abbiamo trovato anche un direttore artistico molto bravo come Andrea Prada. I numeri ci hanno dato ragione". L'avanza del Covid ha condizionato le scelte dei turisti, ma l'iniziativa sammarinese ha registrato comunque ottimi numeri, attraendo visitatori nelle giornate di sole che hanno inaugurato il nuovo anno. Tanto da spingere gli organizzatori a il giorno della chiusura dal 6 al 9 gennaio, salvo cambiare programma a causa della neve, che domenica ha reso impraticabile l'apertura dei mercatini.

Nel video l'intervista al segretario al Turismo, Federico Pedini Amati

