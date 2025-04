TRASPORTO MARITTIMO Nave battente bandiera di San Marino sanzionata dall'Ofac Secondo "ShippingItaly" avrebbe trasportato gpl per gli Houti e prodotti petroliferi per l'Iran. Il Registro Navale di San Marino ha già cancellato la Tulip BZ lo scorso 28 aprile

Nave battente bandiera di San Marino sanzionata dall'Ofac.

L’Office of Foreign Assets Control (Ofac) degli Stati Uniti ha imposto sanzioni contro tre navi e i relativi proprietari per presunto supporto agli Houthi. Tra queste figura la Tulip BZ, che batteva bandiera di San Marino e avrebbe trasportato Gpl per conto degli Houthi e prodotti petroliferi per l’Iran. La notizia è stata rilanciata dal sito web “ShippingItaly”: quotidiano on line del trasporto marittimo.

Il Registro Navale di San Marino ha precisato di aver già diffidato l’operatore il 5 aprile per attività sospette, in collaborazione con il Tesoro americano. Dopo la conferma dell’inserimento della nave nella lista delle sanzioni Ofac, la Tulip BZ è stata ufficialmente cancellata dal registro sammarinese il 28 aprile.

Ad oggi il sito “marinetraffic.com” localizza la nave nel golfo d'Arabia di fronte alle coste dell'Oman e continua ad attribuirle bandiera sammarinese ma, come precisa Gianluca Tucci, Direttore del Registro Navale di San Marino “ciò accade perché i siti non sono aggiornati in tempo reale e i registri navali non hanno alcun controllo su database pubblici e non verificati/certificati di terze parti che pertanto possono contenere informazioni non sempre aggiornate”. “Proprio oggi – aggiunge Tucci – abbiamo segnalato alle autorità deputate che quattro navi, risultano ancora sammarinesi pur essendo state cancellate dal nostro registro”.

“San Marino – afferma Tucci – applica le sanzioni Ue e dell'Onu e su base volontaria anche quelle del Regno Unito e degli Stati Uniti. Siamo molto rigorosi nella valutazione delle iscrizioni e nel 2024 ne abbiamo rifiutate ben 70 poiché intendiamo fornire un servizio di eccellenza, basato sia su criteri tecnici che morali e reputazionali”. “Gli ultimi accadimenti – conclude il Direttore del registro Navale - confermano la bontà del nostro sistema di controllo e monitoraggio della flotta affinché la stessa sia sempre in linea con i nostri rigorosi principi".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: