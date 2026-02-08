VIABILITÀ Nella notte schianto a tutta velocità lungo la superstrada a Serravalle Una potente vettura ha perso il controllo nei pressi dell'incrocio di Via Ranco, all'ex Electronics, carambolando tra palo, guardrail e muretto per oltre 140 metri. Illesi gli occupanti

Nella notte schianto a tutta velocità lungo la superstrada a Serravalle.

Una potente vettura, a quanto si apprende con una cilindrata di 4000 cc e targa italiana, si è schiantata nella notte appena trascorsa lungo la superstrada a Serravalle. Per la precisione l'incidente è avvenuto nei pressi dell'incrocio con Via Ranco, all'ex Electronics. Come spiega la Polizia Civile in una nota, l'auto ha colpito prima un palo stradale al margine della careggiata destra, ha poi urtato per due volte il guardrail al centro della strada per finire la corsa contro un muretto dall'altra parte. Una carambola che è avvenuta a velocità sostenuta, come testimoniano i circa 144 metri di estensione rilevati dagli agenti. Nessun altro mezzo è stato coinvolto, anche a causa dello scarso traffico a quell'ora. Nonostante la violenza dell'urto gli occupanti sono rimasti illesi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: