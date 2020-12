Nelle carte della Procura di Roma spunta il nome dell'ex Ad di Banca Cis, Daniele Guidi

Gli echi dell'inchiesta della Procura di Roma sull'acquisto, nel pieno dell'emergenza Covid, di 801 milioni di mascherine, pagate 1 miliardo e 251 milioni, risuonano anche sul Titano. Lo rivelano organi di stampa italiani indicando il nome dell'ex Ad di Banca Cis, Daniele Guidi nel fascicolo. Stando a quanto riportato, “venerdì il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ha perquisito - fra gli altri - l'appartamento alle porte di Milano "in uso" a Guidi. Il banchiere sammarinese sarebbe l'uomo che, secondo la ricostruzione dei magistrati capitolini, insieme all'imprenditore Andrea Tommasi "ha curato l'aspetto organizzativo" e "i numerosi voli aerei necessari" per portare le mascherine in Italia”.





Guidi sarebbe indagato per traffico d'influenze con altre 7 persone. Tra queste Tommasi - di cui Guidi, per la Procura, è "partner nell'affare"- e Mario Binotti, già caposegreteria dell'ex sottosegretario Sandro Gozi (estraneo all'indagine). A quanto risulta dai documenti della Finanza, il monolocale in uso a Guidi è di proprietà di Tommasi, e si trova nello stesso stabile in cui abita l'imprenditore”. La Procura di Roma starebbe valutando di chiedere la rogatoria a San Marino. Alla Magistratura ora il compito di fare chiarezza sulla vicenda.





A fronte di quanto emerso, il Movimento Ideali Socialisti annuncia di volersi attivare, "presso le sedi istituzionali opportune, tramite l'utilizzo di tutti gli strumenti messi a disposizione dal regolamento consiliare per fare chiarezza su questa nuova vicenda che getta ulteriore discredito sulla reputazione del Paese". "Non ci interessano primogeniture - scrive il MIS - ma una azione corale per essere coerenti con quel non più rinviabile accertamento di responsabilità che l'ordinanza Titoli e relazione CIS hanno scoperchiato".