SAN MARINO Neo patentato perde controllo dell'auto e si intraversa sulla super

Tanto spavento, ma nessuna conseguenza, per il ragazzo alla guida di una Suzuki Swift che stava salendo poco dopo le 11 lungo la superstrada. All'altezza di Serravalle, in via IV Giugno ha perso il controllo dell'utilitaria che è andata a sbattere nel guard rail di sinistra intraversandosi. Una manovra che non è sfuggita alle vetture che lo seguivano e che sono riuscite a evitarlo, impedendo conseguenze peggiori. Sul posto una pattuglia della Guardia di Rocca per prestare soccorso e regolare il traffico, in un punto nevralgico vista l'ora e la posizione. Il neopatentato non ha riportato alcuna conseguenza, tanto da non richiedere l'intervento dei sanitari.

