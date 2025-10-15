TV LIVE ·
Nessuna truffa del cartellino: in appello tutti assolti

Ribaltata la sentenza di primo grado. Il giudice Brunelli ha creduto alla buona fede dei quattro dipendenti del macello pubblico

di Luca Salvatori
15 ott 2025
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Tutti assolti in appello i quattro dipendenti del macello pubblico coinvolti nella cosiddetta truffa del cartellino. In primo grado erano stati condannati con l’accusa di aver falsato, tra aprile e luglio del 2022, le timbrature d’ingresso e d’uscita per ottenere un indebito vantaggio. Ma in secondo grado il giudice David Brunelli ha ribaltato completamente la sentenza, riconoscendo la buona fede degli imputati. La direttrice Lucia Zanotti e Massimo Cecchetti sono stati assolti perché “non consta a sufficienza la sussistenza del fatto a loro ascritto”, mentre per Marco Barulli ed Emanuele Baldini l’assoluzione è arrivata “perché il fatto non sussiste”. Dunque, nessuna truffa e per i quattro dipendenti pubblici la vicenda giudiziaria si chiude definitivamente.




