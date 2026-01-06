Neve a San Marino, Costa del Santo chiusa dopo incidente. SdS Interni e Territorio: "Evitare gli spostamenti non necessari"

Nel giorno dell’Epifania, una nevicata abbondante e ampiamente annunciata ha imbiancato l’intero territorio di San Marino, raggiungendo anche i castelli situati a quote più basse. Il servizio Rotta Neve è attivo fin dalle prime ore del mattino: le principali strade sono state battute dai mezzi e, nella parte alta del territorio (Fiorentino, Borgo Maggiore e San Marino Città) filtraggio delle forze dell'ordine. In alcune zone circolazione consentita solo ai veicoli con catene e 4x4. Chiusa la Costa del Santo per inagibilità, dopo che un camper è uscito di strada e si è ribaltato. Incolumi le persone a bordo del veicolo. Bloccata salita del convento di Valdragone e Via dei Boschetti in entrambi le direzioni. Stop anche dalla rotatoria Forcellini direzione monte. Albero caduto in mezzo a Strada del Ponte a Chiesanuova.

"Si informa che i mezzi rottaneve e spargisale sono operativi ininterrottamente dalla serata di ieri e continueranno ad esserlo anche nelle prossime ore, - scrivono le Segreterie di Stato Affari Interni e Territorio - con l’obiettivo di assicurare le migliori condizioni possibili di sicurezza e viabilità sull’intera rete stradale. Si invita pertanto la popolazione ad adottare comportamenti improntati alla prudenza, limitando gli spostamenti solo a quelli strettamente necessari e, in ogni caso, esclusivamente se adeguatamente attrezzati, al fine di garantire la propria sicurezza e quella degli altri. Un sentito ringraziamento va alla cittadinanza per la pazienza, la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati, così come agli operatori impegnati sul territorio per il lavoro svolto in queste ore. Seguiranno eventuali ulteriori aggiornamenti in base all’evoluzione della situazione meteorologica". .

La Segreteria di Stato all'Istruzione, dopo un incontro con la Protezione Civile e le autorità del territorio, hanno stabilito che domani le scuole domani saranno chiuse, con il personale docente e non docente in servizio per il monitoraggio delle strutture. A Rimini e Riccione invece le scuole resteranno aperte.



Annullati, per via delle precipitazioni, alcuni eventi dell'Epifania in territorio come il Presepe Vivente di Montegiardino, La Befana 2026 a Cailungo (rimandata all'11 febbraio) e la Lotteria della Befana all'Atlante, rimandata all'11 febbraio alle 18:30. Nel Natale delle Meraviglie chiusi i mercatini e il Villaggio Senza Tempo.

La neve sta interessando anche diversi Comuni della Romagna e della provincia di Pesaro e Urbino. Imbiancate diverse città come Rimini, Riccione Pesaro e Fano, oltre ai centri dell’entroterra come Vallefoglia, Sant’Ippolito, Petriano, Urbino, Terre Roveresche, Cagli, Urbania e Acqualagna. In alcune aree la neve ha raggiunto anche la costa riminese, mentre nell’entroterra gli accumuli risultano più significativi. I Comuni interessati hanno attivato i piani neve, con mezzi spargisale e monitoraggi continui. Al momento non si segnalano gravi criticità su rete stradale, autostradale e ferroviari, ma resta l’invito alla prudenza negli spostamenti.





Seguiranno aggiornamenti