Neve a San Marino: strade circolabili, necessari mezzi attrezzati nella "parte alta"

Strade circolabili a San Marino, dopo la nevicata copiosa del 6 gennaio. I mezzi del servizio Rotta Neve hanno continuato a lavorare durante tutta la notte, anche con mezzi spargisale dopo la gelata notturna. Nella nella "parte alta" del territorio (Fiorentino, Borgo Maggiore e San Marino Città) rimane consentita la circolazione ai mezzi attrezzati con catene e gomme termiche.

Oggi scuole chiuse per gli studenti di ogni ordine e grado a San Marino, come nei comuni limitrofi di Gemmano e Coriano, aperte a Rimini e Riccione.

