Neve e ghiaccio, registrati quattro infortuni sul Titano

Tre casi lievi e una frattura alla caviglia: 62enne ricoverata nel reparto di Ortopedia.

24 nov 2025
La neve regala un tocco di magia al Monte Titano e alle vallate ai suoi piedi, ma può portare anche qualche conseguenza. Da sabato a questa mattina, quattro persone hanno avuto bisogno delle cure dei medici per cadute e scivolate provocate proprio dalla Dama Bianca.

Per tre di loro si è trattato, fortunatamente, solo di traumi lievi: dopo gli accertamenti al Pronto soccorso di San Marino sono stati subito dimessi. È andata invece peggio a una donna di 62 anni, che si è fratturata una caviglia. Ora è ricoverata nel reparto di Ortopedia, con una prognosi di 30 giorni.




Riproduzione riservata ©

