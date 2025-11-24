FASCINO E RISCHI Neve e ghiaccio, registrati quattro infortuni sul Titano Tre casi lievi e una frattura alla caviglia: 62enne ricoverata nel reparto di Ortopedia.

La neve regala un tocco di magia al Monte Titano e alle vallate ai suoi piedi, ma può portare anche qualche conseguenza. Da sabato a questa mattina, quattro persone hanno avuto bisogno delle cure dei medici per cadute e scivolate provocate proprio dalla Dama Bianca.

Per tre di loro si è trattato, fortunatamente, solo di traumi lievi: dopo gli accertamenti al Pronto soccorso di San Marino sono stati subito dimessi. È andata invece peggio a una donna di 62 anni, che si è fratturata una caviglia. Ora è ricoverata nel reparto di Ortopedia, con una prognosi di 30 giorni.

