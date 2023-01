Neve: raggiunti i 50 centimetri di accumulo a San Marino Città

L'accumulo di neve a San Marino Città ha raggiunto, e in alcuni punti superato, i 50 centimetri. La circolazione dei veicoli è difficoltosa da Domagnano in su, soprattutto sulle strade secondarie. Il Servizio Rotta Neve dell'AASLP sta operando ininterrottamente con tutti i mezzi a disposizione, dalla giornata di ieri. Operativi tre posti di controllo delle forze dell'ordine – alla Baldaserrona, tra Fiorentino e Murata e alla Rotonda Agip di Borgo Maggiore - per impedire ai veicoli di salire, se non adeguatamente muniti di pneumatici antineve o catene.

Solo una breve pausa della precipitazione, in mattinata, quando ha fatto capolino anche un timido sole, poi la nevicata è ripresa copiosa in gran parte del territorio, al di sopra di quota 200. Prevista una tregua nel pomeriggio e poi è attesa una nuova intensificazione della nevicata.

La Protezione Civile di San Marino intanto ha diramato una nuova allerta meteo anche per tutta la giornata di domani: “Un nuovo impulso perturbato porterà precipitazioni a carattere nevoso sul settore appenninico e collinare a quote attorno a 100/200 metri con fenomeni che nelle ore mattutine potranno interessare anche le aree di pianura. Sui rilievi le precipitazioni potranno essere di moderata o temporaneamente forte intensità con accumuli di neve compresi tra 20-40 cm, mentre sulle aree di pianura potranno risultare attorno a 5 cm. Dalle ore pomeridiane è attesa una attenuazione delle precipitazioni che rimarranno in forma residua sul territorio risultando nevose a quote superiori i 500 metri. E' inoltre prevista ventilazione nord-orientale con intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h). Nelle aree collinari interessate da pioggia o pioggia mista a neve, si potranno verificare fenomeni franosi e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, in particolare dei torrenti minori”.