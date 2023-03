Temperature vicine allo zero, e come previsto, la neve è tornata a imbiancare il Monte Titano. I primi fiocchi dalle 9. Al momento si circola ma solo attrezzati nel castelli di Città, Borgo maggiore e Chiesanuova. Strade leggermente imbiancate. Al momento non si registrano particolari difficoltà alla circolazione. Partiti i mezzi del servizio rotta neve per liberare le strade e ripulire i marciapiedi.