Non si ferma al posto di blocco: per fuggire, centra una volante.

Tenta di fuggire a un post di blocco della Polizia e, nella fuga, centra una volante. Questo quanto è successo nelle prime ore di questa mattina, lunedì 18 agosto, in viale Mantova a Rimini.

Poco dopo le 4 di notte le forze dell'ordine, impegnate in una serie di controlli, hanno intimato ad un conducente, trentenne di origine marocchina, di fermarsi, ma l'uomo alla vista dei poliziotti ha accelerato repentinamente, provando a far perdere le proprie tracce. Gli agenti hanno subito inseguito l'auto, fino a quando, nell'immettersi in una strada la cui uscita era bloccata da un'altra auto di servizio, il fuggitivo è andato a sbattere contro la volante, proseguendo per alcuni metri la marcia a bordo dei veicolo, per poi abbandonarlo e tentare di scappare a piedi.

Fuga bloccata dai poliziotti che lo hanno raggiunto e hanno proceduto all'arresto. Dovrà rispondete di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.



