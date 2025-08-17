RIMINI Notti di incendi tra Santarcangelo e Bellaria: distrutto un ristorante e evacuate 40 persone da un hotel

Due incendi, a poche ore di distanza l’uno dall’altro, hanno movimentato le notti di venerdì e sabato lungo la Riviera riminese. In entrambi i casi nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni materiali sono ingenti.

Il primo episodio si è verificato, poco dopo l’una e mezza, all’hotel Crisvan di Bellaria Igea Marina. Un guasto a un quadro elettrico nella zona della hall ha provocato fiamme e fumo che hanno reso necessaria l’evacuazione dei circa 40 ospiti presenti. Il pronto intervento dei dipendenti con gli estintori ha evitato che il rogo si propagasse, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la struttura. L’albergo è stato dichiarato temporaneamente inagibile, ma tutti i clienti hanno trovato sistemazione grazie ai titolari e alla collaborazione con altre strutture ricettive.

Dodici ore più tardi, intorno alle 2.40 della notte successiva, un altro incendio è divampato al bar-ristorante del distributore Paganelli tra Santa Giustina e Santarcangelo. Qui, secondo i primi accertamenti, un mozzicone di sigaretta gettato incautamente in una fioriera ha fatto scattare un rogo che ha distrutto gran parte della struttura in legno e coinvolto anche un furgone parcheggiato. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, non hanno interessato l’area carburanti che resta operativa.

Su entrambi i fronti sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Le due emergenze si sono concluse senza conseguenze per le persone, ma con l’amara constatazione di quanto la disattenzione o i guasti possano trasformarsi in pericoli concreti nel cuore della stagione turistica.



