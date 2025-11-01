ALTA VALMARECCHIA Novafeltria, serata turbolenta in centro: due uomini arrestati dopo aver aggredito clienti e carabinieri Un 27enne e un 34enne del posto, in evidente stato di alterazione, hanno rovesciando tavoli e sedie di un bar e colpito un uomo al volto. Nel tentativo di bloccarli, uno dei carabinieri è rimasto ferito a una mano

Novafeltria, serata turbolenta in centro: due uomini arrestati dopo aver aggredito clienti e carabinieri.

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di ieri, 31 ottobre, in piazza Vittorio Emanuele nel centro di Novafeltria. Due uomini, in evidente stato di alterazione, hanno dato in escandescenze all’esterno di un bar, importunando gli avventori e aggredendo i carabinieri intervenuti per riportare la calma.

Secondo quanto ricostruito, i due – un 27enne e un 34enne del posto – avrebbero iniziato a disturbare i clienti del locale, rovesciando tavoli e sedie e colpendo un uomo al volto. Allertati da una telefonata al 112, i carabinieri sono intervenuti immediatamente, riuscendo a riportare la calma e ad allontanare i due soggetti. Poco dopo, però, gli stessi uomini sono tornati sul posto, dando nuovamente in escandescenze. Nel tentativo di bloccarli, uno dei carabinieri è rimasto ferito a una mano da un colpo inferto durante la colluttazione. Nonostante la violenta resistenza, entrambi gli aggressori sono stati immobilizzati e condotti in caserma.

I due sono stati arrestati con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di firma.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: