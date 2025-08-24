Nubifragio in riviera prima dell'alba: allagamenti e danni

E' in corso la conta dei danni del violento nubifragio che ha investito la Riviera tra le 4,30 e le 6. Tra Rimini e Riccione si segnalano caduti fino a 90 millimetri di pioggia. Sottopassi, garage e scantinati allagati. Difficoltà alla normale operatività dell'Aeroporto Fellini, allagato e senza elettricità in alcuni comparti. Nel cervese raffiche di vento ad oltre 100 km orari. Numerosi alberi caduti su auto parcheggiate ai bordi della strada. La Protezione Civile, sul posto per verificare lo stato di numerose piante pericolanti, ha temporaneamente interdetto l'accesso alla pineta, per poi riaprirlo raccomandando di non sostare e prestare la massima attenzione durante il passaggio.



