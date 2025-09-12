Nuova ondata di multe dall'Italia a San Marino Dopo la denuncia di Asdico e Sportello consumatori, le istituzioni affermano che non c'è stato alcun cambiamento delle leggi in vigore. Le due associazioni invitano la popolazione a recarsi da loro per verificare la validità delle multe

I Comuni italiani stanno inviando numerosi verbali per infrazioni del Codice della strada ai cittadini sammarinesi, secondo modalità di trasmissione non conformi agli accordi bilaterali.

Dopo l'allarme di Asdico e Sportello consumatori, in una nota congiunta le Segreterie di Stato Affari Interni e Affari Esteri affermano che non c'è stato alcun cambiamento delle leggi in vigore. Gli invii sarebbero basati su alcune procedure italiane che non sono in linea con la Convezione Italo-sammarinese del 1939. Le Segreterie stanno lavorando con l'Italia per definire nuove procedure per garantire reciprocità nella notifica e nella riscossione.

Asdico e Sportello consumatori invitano i sammarinesi a recarsi nelle loro sedi per verificare la validità e la correttezza delle procedure utilizzate per la notifica e come procedere secondo la normativa vigente. Le due associazioni notano come in passato sia già successo che i verbali venissero inviati a San Marino oltre i tempi previsti per la notifica.



