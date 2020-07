Nuova sala studio inaugurata a Borgo Maggiore

Luogo di studio e silenzio, ma anche di socializzazione e incontro. Da oggi, gli studenti sammarinesi hanno un nuovo spazio comune: la sala studio pubblica “Il Mercatale”. Appena inaugurata alla presenza del Segretario di Stato al Territorio e Ambiente, Stefano Canti, e del direttore del dipartimento Istituti culturali, Vito Giuseppe Testaj.

L'aula è stata realizzata in scala Mengozzi, nell'ex ufficio di smistamento delle poste di Borgo Maggiore. Ha a disposizione una ventina di posti a sedere e rimarrà aperta fino alle undici di sera. “Con questa sala, speriamo di aggiungere un tassello alla rinascita sociale e culturale del nostro centro storico”, ha spiegato il Capitano di Castello di Borgo Maggiore, Federico Cavalli. “Punto caratterizzante del programma della nostra lista elettorale, che d'ora in poi sarà fruibile tutti i giorni, dagli studenti di scuole e università”.

Sul posto, in qualità di delegato del rettore, anche il professor Michele Chiaruzzi che, interrogato sull'argomento, ha chiarito l'importanza di trovare a San Marino nuovi spazi per giovani e studenti in questo momento storico.

