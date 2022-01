Nuovi protocolli sanitari nelle scuole: quando c'è un positivo tampone solo per i sintomatici

Nel video l'intervista al Segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi

L'allarme lanciato dalle scuole nel caos è stato ascoltato. Da questo pomeriggio sono già in vigore i nuovi protocolli sanitari relativi a quarantena e isolamento in caso di positività nelle classi. Come annunciato ieri nel dibattito in Consiglio Grande e Generale sul comma scuola, oggi è continuato il confronto tra il team Covid, il Comitato esecutivo Iss e i dirigenti del Dipartimento Istruzione. Sul tavolo le regole adottate a inizio gennaio per gli istituti scolastici. In base all'andamento della pandemia, alla pressione sul tracciamento dei contagi e alla circolazione della variante Omicron sul territorio, si è deciso di cambiare radicalmente i protocolli.

"In caso di positività - spiega il Segretario all'Istruzione Belluzzi - non ci sarà quarantena per tutta la classe, ma verrà sottoposto a tampone solo mostra dei sintomi. Nessuna distinzione tra vaccinati e non vaccinati". Ci si concentra solo su chi manifesta dei sintomi dunque. La distanza tra studente e studente e tra lo stesso e l'insegnante sono stati valutati come sufficienti per non catalogare il contatto come stretto. Le decisioni non sono definite ma verranno aggiornate man mano in base alla situazione pandemica. Novità anche per quanto riguarda la Dad. Non scatterà automaticamente per tutta l'aula una volta superata la soglia dei tre contagi, ma ogni situazione verrà valutata singolarmente dai sanitari.

Nel video l'intervista al Segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi