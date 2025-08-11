NOVITÀ Nuovi servizi digitali negli uffici postali della Repubblica: da oggi, sarà possibile richiedere molteplici certificazioni elettroniche Tramite il portale Iol, i cittadini potranno accedere a vigenze delle società, autorizzazioni ad operare per le imprese, privilegi immobiliari e attestazioni di inesistenza di procedure concorsuali

Nuovi servizi digitali per la popolazione in arrivo in tutti gli uffici postali della Repubblica. Tramite il servizio Istanze Online (Iol), i cittadini potranno accedere a vigenze delle società, autorizzazioni ad operare per le imprese, privilegi immobiliari e attestazioni di inesistenza di procedure concorsuali. Per ottenere i certificati, i richiedenti dovranno andare fisicamente all'ufficio postale con un documento di identità.

Gli operatori verificheranno la loro identità e inseriranno la richiesta sul portale Iol. Grazie all'accordo tra Poste San Marino e la Direzione Generale della Funzione Pubblica, l'Ufficio Attività Economiche e gli Uffici giudiziari rilasceranno al momento solo alcune tipologie di certificazioni.

L'obiettivo è estendere il servizio a un numero maggiore di documenti. Il direttore generale di Poste San Marino, Gian Luca Amici, si è detto orgoglioso di “mettere a disposizione le rete degli sportelli al servizio della collettività, semplificando l'accesso a pratiche importanti e supportando i cittadini nell'utilizzo dei servizi digitali”.



