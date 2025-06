Nuovo furto alla Banca di San Marino: rubata la cassaforte nella sede centrale

Furto nella notte alla sede centrale della Banca di San Marino, in Strada della Croce a Faetano. Intorno alle 3, ignoti si sono introdotti nell’edificio forzando una porta e, una volta all’interno, avrebbero portato via la cassaforte contabile (mezzoforte, puntualizza l'istituto).

La dinamica ricorda da vicino quella del colpo messo a segno appena due settimane fa nella filiale di Gualdicciolo, sempre della Banca di San Marino. Sull’episodio indaga la Gendarmeria.

In una nota diffusa in mattinata, l’istituto ha informato la clientela e tutta l’utenza che la filiale di Faetano è già tornata operativa. I danni sono stati definiti “lievi” e il furto “esiguo”, limitato al solo mezzoforte in uso alla struttura di sportello. Banca di San Marino ha inoltre rinnovato i ringraziamenti alle Forze dell’Ordine per il pronto intervento.



Seguiranno aggiornamenti