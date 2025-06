Nuovo furto alla Banca di San Marino: rubato mezzoforte nella filiale di Faetano

FURTO BANCA DI SAN MARINO

Dopo il colpo a fine maggio alla filiale di Gualdicciolo, di nuovo presa di mira dai ladri la Banca di San Marino. Alle 2.45 ignoti si sono introdotti nella sede di Faetano, in Strada della Croce. Immediato l'allarme, ma nonostante il tempestivo intervento del servizio di sicurezza e Gendarmeria la banda era già fuggita.

La dinamica è simile a quella del colpo messo a segno appena due settimane fa nella filiale di Gualdiccio, possibile quindi che si tratti anche della stessa banda. Una volta forzata un'uscita di sicurezza dell'istituto i ladri hanno prelevato un mezzoforte, una cassaforte contabile usata dai cassieri per la raccolta, il conteggio e lo stoccaggio del denaro versato dai clienti, dal peso di oltre 2 quintali. È stato trascinato sul pavimento fino a raggiungere l'esterno della sede e poi caricato su un mezzo che le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciare.

L'istituto in una nota ha informato la clientela e tutta l’utenza che la filiale di Faetano è già tornata operativa. I danni sono stati definiti “lievi” e il furto “esiguo”, limitato al solo mezzoforte in uso alla struttura di sportello. Banca di San Marino ha inoltre rinnovato i ringraziamenti alle Forze dell’Ordine per il pronto intervento.





Seguiranno aggiornamenti