Offesa all'onore di persone investire di poteri pubblici: archiviata la posizione di Michele Cucuzza, Direttore di Repubblica.sm

Archiviata dal Commissario della Legge Morsiani, per insussistenza del reato, la posizione del Direttore di Repubblica.Sm Michele Cucuzza. Difeso dagli avvocati Stefano Pagliai e Monica Bernardi, Cucuzza era indagato con altre due persone per offesa all'onore di persone investite di poteri pubblici. All'origine dell'indagine un articolo non firmato riferito all'acquisto di un appartamento da parte del Commissario della Legge Buriani. Archiviata anche la posizione di un secondo indagato. Le indagini proseguono dunque solo nei confronti di uno dei tre soggetti inizialmente indagati, fermo restando che potrebbero ancora esserci 30 giorni per opporsi all'archiviazione.